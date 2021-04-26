В двух школах Мурманска выявили нарушения при организации питания детей-сирот

Рассмотрение актов реагирования контролирует прокуратура округа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Октябрьского административного округа выявила нарушения в положениях двух средних общеобразовательных школ Мурманска при организации питания учащихся.

- Указанными положениями, вопреки требованиям действующего законодательства, не определено, что дети-сироты имеют право на бесплатное питание, несмотря на фактическое обеспечение этой категории учеников соответствующим двухразовым питанием в школе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

На указанные положения принесены протесты. Рассмотрение актов реагирования контролирует прокуратура округа.

Напомним: в Мурманске прокуратура нашла виноватых в пожаре в жилом доме, откуда дети выпрыгивали из окон. "Деревяшку" признали аварийной, но не расселили.

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