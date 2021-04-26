29 апреля в Мурманске начнет работать пасхальная ярмарка

В Мурманске откроется пасхальная ярмарка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сначала центром ярмарок к разным праздникам была улица Самойловой в Мурманске, а теперь эстафету перехватила улица Воровского. Зимой здесь прошла ярмарка к Новому году и Рождеству. И северянам понравилось!

Поэтому практику решили продолжить.

- 29 апреля на улице Воровского начнет работать пасхальная ярмарка, она завершится 2 мая праздничной программой, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании.

Точная программа мероприятия появится в ближайшее время.

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