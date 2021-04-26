В Мурманскую область завезли препарат Спинраза для лечения детей со СМА

В Мурманскую клиническую больницу завезли 8 флаконов Спинразы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Любая болезнь ребенка - мука для родителей. Но одно дело - простуда, а другое дело - тяжелое заболевание, например, генетическое.

В Мурманской области есть дети-"смайлики": им поставлен диагноз СМА (спинальная мышечная атрофия). Без лечения такие малыши редко долго живут. О том, как тяжело бороться с этим недугом, северяне узнали на примере двух мальчиков - Тимофея Мордасова и Миши Жукова.

Для лечения "смайликов" есть два препарата - Спинраза, который надо принимать всю жизнь, и Золгенсма - самое дорогое лекарство в мире, один укол которого может кардинально поменять состояние ребенка.

В прошлом году правительство Мурманской области приняло решение за счет бюджетных средств оплачивать закупку Спинразы для трех юных северян со СМА.

- При поддержке фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями "Круг добра" уже начались поставки Спинразы, областная клиническая больница получила восемь флаконов. Мы знаем, что стоимость препарата большая. В этом году деньги в областном бюджете на поддержку детей со СМА также предусмотрены. Спасибо коллегам из Мурманской областной Думы, что у нас стало больше возможностей лечить детишек с тяжелыми заболеваниями, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

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