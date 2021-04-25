В Мурманской области учредили Арктическую литературную премию имени Виталия Маслова

Первые конкурсанты будут выявлены уже в этом году.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и Союз писателей России учредили новую Всероссийскую литературную премию имени Виталия Маслова. Премия будет присуждаться за литературные произведения об Арктике, при этом сам автор не обязательно должен проживать в Мурманской области.

- Премия поможет выявлять и популяризировать современные литературные произведения, сюжет и содержание которых посвящены российской Арктике, ценностям и мировоззрению коренных и современных жителей арктических регионов, природе Крайнего Севера, его истории и культуре, - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Учредители премии установили ежегодные номинации «Современная проза» и «Современная поэзия». Раз в два года будут награждать в номинации «Кольское Заполярье – ворота Арктики». Призовой фонд каждой номинации - 250 тысяч рублей. Первые конкурсанты будут выявлены уже в этом году. Решение об учреждении премии было принято еще в январе, постановление губернатор подписал 20 апреля 2021 года.

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