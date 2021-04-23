Две семьи из Печенгского района представят регион на всероссийском конкурсе "Семья года"

Одна семья стала лучшей многодетной, а другая получила номинацию "Отец года". Фото: ГОКУ ЦСПН по Печенгскому району

В Мурманской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года" 2021. Как сообщает Центр соцподдержки населения по Печенгскому району, в этом году сразу две семьи Печенгского района стали победителями и лучшими в нашем регионе.

- Семья Анастасии и Алексея Щербининых из Никеля стала победителем в региональном этапе конкурса в номинации «Многодетная семья». А семья Андрея Козлова из поселка Печенга одержала победу в специальной номинации «Отец года». Мы гордимся нашими семьями и от всей души поздравляем их с победой! - отметили в ЦСПН по Печенгскому району.

Теперь северяне представят Кольский край уже на общероссийском этапе конкурса. Будем за них болеть!

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