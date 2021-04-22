Школьник из Мурманска получил шанс представить свой научный проект о воде в Стокгольме

Организаторы поздравили финалистов и вручили памятные призы и подарки. Фото: www.mnr.gov.ru

В Минприроды России торжественно наградили участников Российского национального юниорского водного конкурса-2021. В этом году заявки на участие в конкурсе подали 1790 школьников из 81 региона, выполнено 1492 проекта, в финал вышли 15 человек. Одним из суперфиналистов оказался юный житель Мурманска Глеб Телегин.

- Победитель из Мурманской области Глеб Телегин с проектом «Исследование возможностей практического применения магнитогидродинамического эффекта в приливных течениях Баренцева моря». Он работал над темой преобразования энергии морской воды в электрическую, - сообщили на федеральном портале "Вода России".

Организаторы поздравили финалистов и вручили памятные призы и подарки. Лучшая работа по итогам всероссийского этапа в международной номинации будет представлена от России на Стокгольмском юниорском водном конкурсе.

Руководитель Водного конкурса, член Национального комитета РФ по Межправительственной гидрологической программе ЮНЕСКО Наталья Давыдова отметила, что следующий год для конкурса будет 20-ым, юбилейным. За это время в соревновании приняли участие более 34 тысяч старшеклассников из 85 регионов России. В следующем году добавят новую номинацию, направленную на улучшение экологического состояния водоемов, будут отбираться проекты на тему: «Защити воду».

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