В Кольском районе заблудившимся мужчинам понадобилась помощь спасателей

На место происшествия выдвинулись спасатели. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области спасатели выехали на помощь к троим местных жителям, которые отправились отдыхать и заплутали.

- В 17.00 в оперативно-дежурную службу от диспетчера ЕДДС Кольского района поступила информация о том, что в районе 95-98 километра автодороги Кола - Серебрянские ГЭС, вблизи озера Митрипалеспадъявр, во время прогулки на снегоходах трое мужчин сбились с пути. Просят помочь, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Для оказания помощи в 17.03 выдвинулись спасатели АСС Мурманской области УГОЧС и ПБ Мурманской области в составе 5 человек и 3 единиц техники.

Напомним: в Мурманске пожарные спасли 36-летнего мужчину, который чуть не упал из окна общежития. Северянин поссорился с возлюбленной, с которой жил 18 лет.

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