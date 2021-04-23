24 апреля в Мурманске пройдет ежегодная «Библионочь»

Программа будет насыщенной. Фото: минкультуры МО

24 апреля в Мурманской областной научной библиотеке пройдет ежегодная всероссийская акция "Библионочь". На мероприятие, где будет много всего интересного, приглашаются все желающие. Активности будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Мероприятия "Библионочи" начнутся в 18.00 и продлятся до 00.00. В том числе в Центре современного искусства «21А» и планетарии «Просто космос».

- Для поклонников игр впервые в истории библиотеки состоится турнир по Just Dance и Mortal Kombat , будут также организованы брейн-ринг и настольные игры. Каждый год особой популярностью у мурманчан пользуются экскурсии по книгохранению библиотеки, и в этот раз "научка" продолжит раскрывать свои тайны. В холле библиотеки развернется ярмарка мастеров, где можно будет купить изделия ручной работы, книги и поучаствовать в различных мастер-классов. Посетителей также ждут книжные выставки, арт-инсталляции, будут оборудованы фотозоны, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области. Кроме того, в библиотеке пройдут мероприятия от организаторов фестиваля "Птица Баренц". Они расскажут о новой концепции фестиваля – «BB Factory». Кроме того, состоится презентация пилотного выпуска проекта «Люди Терского Берега» – цикла документальных короткометражных фильмов. В это же время в библиотеке появится арт-объект «Нити» - Science Art проект на стыке социологического исследования и арт-инсталляции. Еще одним событием этого дня станет презентация проекта Павла Плеханова «Soundwalk» – получасовой прогулки по городу в наушниках.

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