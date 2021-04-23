В Кандалакше жестоко расправились при помощи топора с бездомной собакой

Фото: vk.com/kandaone

В Мурманской области не утихают случаи жестокой расправы над животными. Так, в Кандалакше в лесу убили ни в чем не повинного бездомного пса. Об этом "КП-Мурманск" рассказала свидетель случившегося Елена Трофимова.

- Мне позвонил знакомый, сказал, что отбил собаку от двух людей,которые пытались зарубить ее топором. Животных было двое, второго пса спасти не удалось - они убежали с ним в лес,прихватив с собой топор. Я выехала сразу на место по звонку. Собака лежала в крови, видимо удар пришелся по носу. Как я понимаю, ему всю разнесли морду этим же топором, - объяснила нам местная жительница.

По словам женщины, непонятно, почему люди обозлились на собак. Это были обыкновенные дворняжки. По данному факту полиция проводит проверку.

- Зарегистрировали заявление по мониторингу СМИ. Погибшую собаку отправили на экспертизу. Личности злоумышленников устанавливаются, - уточнила "КП-Мурманск" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

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