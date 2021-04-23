Блогер Дмитрий Гоблин Пучков публикует в своем Instagram фото из Мурманской области

Школа арктического блогера в Мурманске станет первой в серии аналогичных мероприятий в разных регионах Крайнего Севера. Фото: www.instagram.com/goblin_oper/

На днях в Мурманск прилетел известный дизайнер Артемий Лебедев, который разработает для двух улиц областного центра - Самойловой и Капитана Егорова - дизайн-код.

На этом визиты знаменитостей не закончились. Сейчас в Мурманской области гостит известный блогер, переводчик и публицист Дмитрий Пучков, которого также знают под псевдонимом Гоблин.

В Заполярье он приехал на двухдневный мастер-класс для блогеров, он пройдет 23 и 24 апреля.

Школа арктического блогера в Мурманске станет первой в серии аналогичных мероприятий в разных регионах Крайнего Севера, - сообщили организаторы встречи.

А пока встреча впереди, Дмитрий Пучков делится в своем Instagram фотографиями из Заполярья. Например, из паба в Мурманске и военных памятников.

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