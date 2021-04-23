В Ленинском округе Мурманска пропала женщина

Пропавшую северянку ищут с 20 апреля. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области снова ищут пропавшего человека. 20 апреля 42-летняя Любовь Булдакова ушла из дома на проспекте Героев-североморцев, 59, и с тех пор близкие не знают, где она.

Особые приметы женщины или в чем она была одета, не сообщается.

Всех. кто может помочь с поисками, просят обратиться по телефонам поискового отряда "МурманСпас" 8911-339-89-41 и 8911-311-70-20.

Напомним: с 19 апреля в Мурманске искали 45-летнего Дмитрия Яковлева. Сейчас волонтеры сообщили, что мужчину нашли живым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кольском районе ищут пропавшего рыбака. Мужчина отправился удить рыбу на озеро около горы Волшепахк (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru