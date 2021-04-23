В Мурманской области средняя зарплата составила 68 тысяч рублей

В Мурманской области посчитали среднюю зарплату. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мурманскстат сообщил о размере среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за первые два месяца 2021 года. Оказалось, что в среднем северяне получают по 68043 рубля. Для сравнения, в 2020 году за аналогичный период показатель был 63655 рублей.

Если разбирать по месяцам, то в январе средняя зарплата была 69019 рублей, а за февраль – 66804 рубля. Не удивительно, что больше всего получают в Мурманской области рыбаки, в этой сфере средняя зарплата - 147581 рубль в месяц. На втором месте тоже нет сюрприза, это сфера водного транспорта – 126252 рубля, на третьем ожидаемо добыча полезных ископаемых – 97054 рубля.

В списке высокооплачиваемых профессий также финансовая и страховая деятельность (89933 рубля), строительство (87489 рублей), воздушный и космический транспорт (86296 рублей), металлургическое производство (86049 рублей), производство химических веществ и химических продуктов (85693 рублей).

А самые скромные зарплаты оказались у сотрудников организаций в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения – 18002 рубля.

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