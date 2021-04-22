Житель Мурманска потерял 14 тысяч рублей на покупке щенка корги

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно в полицию Мурманска обратился 27-летний местный житель. Мужчина рассказал, что лишился 14 тысяч рублей на покупке собаки, попав на мошенников.

- По словам 27-летнего северянина, на одном из сайтов в Интернете он нашел объявление о продаже щенка породы корги. Перезвонив предполагаемому продавцу, мурманчанин узнал, что для покупки собаки ему нужно внести предоплату в полном объеме. После списания денег со счета молодой человек некоторое время ожидал, что «продавец» с ним свяжется. Попробовал выяснить ситуацию сам, но абонент уже оказался не доступен, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция напоминает, что не стоит переводить в качестве предоплаты деньги за не полученные товары и услуги. Если возникли подозрения, что вы стали жертвой аферистов, незамедлительно обращайтесь в полицию.

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