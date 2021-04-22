На нанесение разметки в Мурманске потратят 4,3 миллиона рублей

Разметку будут наносить на все дороги, даже те, которые будут в этом году ремонтировать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нанесение разметки на дороги всегда приятно и радостно глазу, город становится чистым и ухоженным. В Мурманске это происходит в несколько этапов. Первый - весенняя разметка перед 9 мая по маршруту колонны и для организации движения. Все это делается лакокрасочными материалами, и стоимость укладывается в 1,8 миллиона рублей.

Второй этап наступает, когда поверх лакокрасочных материалов наносится холодный пластик. В прошлом году была закуплена специальная техника (стоимость закупки составила 2,5 миллиона рублей), которая позволяет наносить разметку именно этим способом. И тогда же она была опробована в первый раз.

- Жители могли заметить, что после зимы осевые линии на многих улицах видны, мы будем использовать эту технологию и дальше, - пояснил редакции «КП»-Мурманск» Алексей Логаев, директор Центра организации дорожного движения. – В прошлом мы сделали все осевые линии: это и разделительные встречных направлений и разделительные попутных направлений. В этом году попробуем повторить их в августе, а потом в сентябре – посмотрим, что получится.

К этому этапу приступают, когда устанавливается необходимый температурный режим и прогревается асфальт: температура воздуха и поверхности дороги должна быть в диапазоне от +5 до +35°С при относительной влажности воздуха не выше 85%. Обычно в Мурманске это июль-август. На эти цели в закладывается 2,4-2,5 миллиона рублей.

Разметку будут наносить на все дороги, даже те, которые будут в этом году ремонтировать.

- На участках автодорог, которые запланированы к ремонту в текущем году, также требуется наносить разметку в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Вместе с тем, контрактами на ремонт предусмотрено ее восстановление по окончании работ, - прокомментировал редакции «КП» Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

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