20 застрявших за границей жителей Мурманской области смогли вернуться домой

Из-за пандемии возникли и другие проблемы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 апреля Уполномоченный по правам человека Мурманской области Михаил Шилов выступил с докладом о работе за 2020 год перед депутатами областной Думы.

Омбудсмену за 12 месяцев поступило 881 обращение, на 121 он смог ответить при личной встрече, а на остальные - дистанционно, ведь с прошлого марта Заполярье живет в условиях пандемии, и живое общение долгое время было ограничено.

Из-за пандемии возникли и другие проблемы.

- 20 человек, находившихся на отдыхе и по другим делам, мы вернули домой. Мы тесно общались с Правительством РФ, в том числе с Татьяной Голиковой, до сих пор пишем письма, чтобы семьи воссоединялись. Честно говоря, не думал, что у нас так много людей в Финляндии или Норвегии. Например, ребенок здесь, а мама на лечение в другой стране. От Правительства не было ни одного отказа, - сообщил Михаил Шилов.

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