Жительница Заполярного убила свекровь разделочной доской

Северянка забила свекровь разделочной доской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

34-летней жительнице Заполярного грозит до 15 лет лишения свободы за убийство. В пылу ссоры женщина убила свою свекровь.

Скандал между ними разгорелся из-за бытовой мелочи в ночь с 18 на 19 декабря. Женщины жили вместе и стали ссориться, обвиняемая схватила разделочную доску и стала бить ей 68-летнюю свекровь, а также набросилась с кулаками.

- От полученных телесных повреждений женщина скончалась спустя несколько часов. Утром 19 декабря тело женщины обнаружила ее внучка, которая и вызвала правоохранительные органы, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Свою вину северянка не признает, но соседи и знакомые сообщили, что женщины часто ссорились, а также следователи собрали доказательства, проведя судебно-медицинские, биологические, медико-криминалистические и другие экспертизы.

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