Стало известно, сколько человек вышло на несогласованную акцию в Мурманске

На несогласованную акцию в Мурманске вышло 100 человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 21 апреля в центре Мурманска прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Перед ее началом сотрудники полиции сообщили пришедшим, что за участие в мероприятии предусмотрела административная и даже уголовная ответственность.

Колонна участников прошла от площади Пять Углов по проспекту Ленина и обратно. Как сообщил корреспондент "КП"-Мурманск" с места событий, есть задержанные. Но официальной информации о количестве пока нет. Зато известно, сколько участников было.

- В несогласованной акции в Мурманске приняли участие 100 человек, - сообщили в МВД.

Сотрудники полиции проверяют, были ли среди участников несовершеннолетние.

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