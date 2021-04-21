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Политика21 апреля 2021 17:48

Андрей Чибис о выступлении Владимира Путина: "Уже завтра обсудим план мероприятий по реализации послания президента"

Правительство Мурманской области обсудит, как выполнить задача от главы страны
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис сообщил, что правительство региона ждет большая работа. Фото: Правительство Мурманской области.

Андрей Чибис сообщил, что правительство региона ждет большая работа. Фото: Правительство Мурманской области.

21 апреля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис слушал его вживую во время рабочей поездки в столицу. А после выступления главы государства сообщил, что правительство региона ждет большая работа.

- В послании озвучен целый комплекс мер помощи регионам, чтобы они могли реализовывать свои важнейшие социальные и инфраструктурные проекты. Обговорим с правительством, как мы будем бороться за эти решения и добиваться дополнительной поддержки для Мурманской области. Отдельные для нас темы – это развитие туристической инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса. Все это позволит и создать новые рабочие места, и поддержать людей, находящихся в непростой жизненной ситуации. Уже завтра обсудим план мероприятий по реализации Послания Президента на нашей территории, - сообщил Андрей Чибис. Напомним: глава государства обратил внимание на поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения, туризма и других сфер.

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