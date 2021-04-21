Список аварийно-опасных участков в Мурманске

В администрации Мурманска составили список аварийно-опасных участков дорог общего пользования по итогам происшествий за 2020 год. Фото: Иван МАКЕЕВ

У каждого водителя есть свои нелюбимые участки в городе, которые он старается объезжать. Жители Мурманска не исключение: те, кто часто ездит на машине, знают, где обычно случаются заторы, где плохая дорога, а где аварии случаются чаще, чем в других местах.

В администрации Мурманска составили список аварийно-опасных участков дорог общего пользования по итогам происшествий за 2020 год. Всего таких в городе восемь

- Перекресток проспект Кольский — улица Беринга — улица Баумана.

- Перекресток проспект Героев-североморцев — улица Алексея Хлобыстова.

- Улица Академика Павлова в районе дома №9.

- Перекресток улица Полярные Зори — улица Академика Книповича.

- Перекресток проспект Кольский — улица Шевченко — улица Генерала Щербакова.

- Улица Домостроительная в районе домов №№18, 22.

- Улица Академика Книповича в районе дома №33/1.

- Улица Академика Книповича в районе дома №5.

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