22 апреля в Мурманске пройдет прощание с саамской писательницей Надеждой Большаковой

Свою жизнь она посвятила сохранению саамского культурного наследия, написала более чем 40 исследовательских и художественных книг, снимала тематические фильмы, была членом Союза писателей России. Фото: Олег ФИЛОНОК

22 апреля в 11.00 в Свято-Никольском кафедральном соборе Мурманска, на улице Зеленая 11 состоится прощание с писательницей, фотографом, библиотекарем Надеждой Большаковой. Ее не стало 16 апреля.

Свою жизнь она посвятила сохранению саамского культурного наследия, написала более чем 40 исследовательских и художественных книг, снимала тематические фильмы, была членом Союза писателей России.

«Писать как дышать» - название ее личного сайта, который она сделала своими руками в 63 года, но до конца так и не успела наполнить. Она писала не только сказки про саами и на саамские мотивы, но и терапевтические сказки, размышления по поводу книг, путешествий, встреч. Она писала обо всем, что видела, проживала и чем дышала.

Одно из последних стихотворений Надежды Большаковой

Не хочу гнить в сырой земле,

А хочу быть в живой воде,

Её маленькой капелькой быть,

Белым перышком в вечность уплыть,

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