Старший матрос корабля Северного флота сломал нос сослуживцу

В отношении вспыльчивого мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На военном корабле Северного флота, который находился на боевой службе в проливе Ла-Манш, прошлым летом случился конфликт между моряками. 5 июля не сошлись во мнении старший матрос и его сослуживец.

- В присутствии других военнослужащих, сначала толкнул последнего ладонью в лицо, а затем нанес удар локтем в нос. В результате этих насильственных действий Федорова потерпевшему причинен перелом костей носа, расценивающийся как легкий вред здоровью, - сообщили в Военно-следственном управлении по Северному флоту.

В отношении вспыльчивого мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношение между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности).

Североморским гарнизонным военным судом Федорову с учетом его раскаяния в содеянном и принесения извинений потерпевшему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч. рублей.

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