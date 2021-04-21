Ребята из Детской деревни SOS Кандалакша стали участниками тренинга «Ступени осознанного обращения с деньгами»

Тренинг был организован Благотворительным Фондом «Арифметика добра» для подростков, которые занимаются в Образовательной программе «Шанс». Фото: Диана Вавакина

17 и 18 апреля ребята из Детской деревни − SOS Кандалакша стали участниками 3 ступени заключительного тренинга «Ступени осознанного обращения с деньгами» и «Эмоциональный интеллект».

Тренинг был организован Благотворительным Фондом «Арифметика добра» для подростков, которые занимаются в Образовательной программе «Шанс».

Основная цель программы «Шанс» – подготовка к сдаче итоговой аттестации учеников 7-11 классов, а также поступление в средние специальные и высшие учебные заведения. Так, например, участники еженедельно занимаются с репетиторами и проходят различные тренинги.

Тренинг 3-й ступени был направлен на подготовку к самостоятельной жизни, в том числе и умению распоряжаться личными средствами. Как рассказали ребята, во время тренинга они стали участниками деловой игры. Девушки и юноши учились планировать личный бюджет и расходовать собственные финансы. Во время деловой игры они ставили перед собой финансовые цели и учились жить по средствам.

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