На переезде в Мурмашах столкнулись поезд и легковушка

Машина и поезд столкнулись в Мурмашах. Фото:vk.com/murmanskgroup

Утро 21 апреля в Мурманской области началось с ЧП.

Как сообщают соцсети, на переезде в Мурмашах столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль. От удара машину вынесло на откос рядом с путями.

Информация о пострадавших уточняется.

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