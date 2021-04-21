Житель Полярных Зорь хотел дать взятку инспектору ДПС

Мужчина трижды за день нарушил закон. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Полярных Зорь всего за несколько часов несколько раз нарушил закон. И понесет заслуженное наказание.

7 января этого года 37-летний мужчина слишком бурно отмечал новогодние праздники. И в этот день сел пьяным за руль. На его беду, и на радость пешеходов и других водителей, которые могли пострадать, горе-автолюбителя остановили сотрудники ДПС.

Понимая, что может лишиться прав, северянин попытался дать взятку.

- Водителю разъяснили ответственность за дачу взятки и составили протокол об административном правонарушении. В этот же день, после 19 часов, обвиняемый прибыл в здание ОГИБДД, где собирался передать инспектору ДПС 30 000 рублей за уничтожение ранее составленного протокола об административном правонарушении. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку инспектор ДПС отказался получать взятку и взяткодатель был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Мурманской области.

В отношении жителя города атомщиков возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Суд назначил ему наказание в виде 60 тысяч рублей. И прав мужчина, конечно, лишился.

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