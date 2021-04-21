Глава администрации Мурманска Евгений Никора проведет встречу с жителями города

Евгений Никора в прямом эфире ответит на вопросы северян. Фото: администрация Мурманска

На этой неделе состоится традиционная встреча главы администрации Мурманска Евгения Никоры с жителями областного центра. Так как пандемия коронавируса все еще влияет на нашу жизнь, то общение пройдет в режиме онлайн.

- Онлайн встреча состоится 22 апреля в 18.00. Трансляция будет вестись в официальном аккаунте главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в Instagram, в официальной группе администрации города Мурманска «ВКонтакте», - сообщили в администрации Мурманска.

Вопросы можно передать и заранее, например, оставить их в комментариях под этим постом, а во время трансляции их будут принимать в личные сообщения в аккаунте Instagram и «ВКонтакте».

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