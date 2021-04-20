В Мурманской области воздух прогреется до +15

В Мурманской области весна и тепло до +15. Фото: Олег ФИЛОНОК

Жители Мурманской области еще могут несколько дней насладиться весной. В регионе все еще тепло и солнечно.

- 20 апреля погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона: осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +9+15°, - рассказали в Мурманском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот уже со среды столбик термометра начнет постепенно идти вниз.

- 21 апреля антициклон постепенно разрушится, в дневные часы станет прохладнее на 2-3°. 22 апреля ожидается смещение на Кольский полуостров южного циклона: по Мурманской области пройдут осадки различной интенсивности, ветер повернет к северному, северо-восточному направлению, температура воздуха понизится, - уточнили в региональном гидрометцентре.

20 апреля по области ожидается сильный ветер.

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