Самой богатой в правительстве Мурманской области за 2020 год стала Елена Дягилева

Фото: правительство МО

В правительстве Мурманской области представили отчет о доходах за 2020 год. Согласно официальным данным, представленным на сайте правительства региона, самый высокий доход оказался у заместителя губернатора Елены Дягилевой - 14 миллионов рублей. В своей декларации она указала, что в эту сумму входят деньги от продажи квартиры и машины.

Следом идет еще один заместитель - Оксана Демченко, которая заработала 10,4 миллиона рублей. На третьем списке по величине дохода - вице-губернатор Ольга Кузнецова. Ее доход - 9,3 миллиона рублей.

Самая скромная сумма стоит напротив Александры Кондауровой, которая в 2020 году ушла в декрет с должности министра информационной политики, - 2,7 миллиона рублей. Председатель комитета государственного и финансового контроля Мурманской области Анна Уварова заработала 3 миллиона рублей, столько же и начальник Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области Артем Долгов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты Мурманской областной Думы отчитались о доходах. Все парламентарии представили документы в срок (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru