31-летний житель Мурманска зарезал знакомого из-за долга в 4 тысячи рублей

Северянину грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по МО

Ночью 5 июля 2020 года в общежитии на улице Подгорной в Мурманске вспыхнул конфликт между двумя знакомыми мужчинами. Ссора обернулась трагедией.

- Причиной конфликта стал долг в 4 тысячи рублей, который 42-летний северянин не вернул знакомому. 30-летний злоумышленник вооружился ножом, который принес с собой и ударил им в область груди оппонента. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте преступления. Мужчина скрылся, при этом выбросив нож в лесополосе недалеко от дома потерпевшего, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

В отношении агрессивного мурманчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". В ходе расследования следователи установили причастность мужчины к совершению преступления, несмотря на частичное признание вины.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Северянину грозит до 15 лет лишения свободы.

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