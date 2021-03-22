Зарезавшая отца на глазах у двухлетнего малыша жительница Мурманска проведет пять лет в колонии

Мужчина скончался в медучреждении. Фото: vk.com/sumurm

25-летняя жительница Мурманска устроила дома кровавые разборки с сожителем во время празднования дня рождения их общего ребенка. Привело это к непоправимым последствиям.

Как установили следствие и суд, вечером 22 августа прошлого года в квартире одного из домов на улице Генералова семья отмечала двухлетие своего сына. В какой-то момент возлюбленные начали ссориться, и мурманчанка решила конфликт кардинально - вонзила кухонный нож в спину 30-летнего мужчины.

Осознав, что натворила, девушка вызвала бригаду скорой помощи, однако спасти северянина не удалось. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении на следующий день.

Тем временем в отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, дала признательные показания. Она пояснила, что причиной ее поведения стали оскорбления, которые высказывал сожитель, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Суда назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 5 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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