В Мурманской области свернули 60% коек под больных коронавирусом

В муниципалитетах работает 26 прививочных бригад. Фото: правительство МО

На оперативном совещании регионального правительства 19 апреля министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев доложил об эпидемиологической обстановке по коронавирусу.

- В регионе развернуто 585 коек под ковидных больных, 60% коечного фонда уже свернуто с начала года.В обсерваторах находятся 1290 человек, на самоизоляции - 918. Бесплатные лекарственные препараты за счет областного бюджета получили 53 тысячи человек и из федерального - еще 17 тысяч человек, - отметил министр.

В муниципалитетах работает 26 прививочных бригад. Больше 46 тысяч человек получили прививку от COVID-19. Проведено более 910 тысяч ПЦР-тестов.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом у нас стабилизировалась и заболевших выявляется каждый день все меньше, нужно не забывать носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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