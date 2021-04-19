Строительство спорткомплекса с бассейном в Североморске начнут в 2022 году

Фото: правительство МО

18 апреля Североморск отметил свое 70-летие. В связи с этим оперативное совещание правительства губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал именно с грядущих преобразований во флотской столице. Так, уже через год в городе должны начать строительство нового спорткомплекса с бассейном.

- Для физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и тренажерным залом необходимо подготовить всю проектную документацию в этом году и оперативно провести экспертизу, чтобы в 2022 году уже запустить строительство. Местные жители очень ждут бассейн, - отметил глава заполярного региона.

Напомним: летом на маршруте Мурманск-Североморск появятся новые автобусы и дополнительные рейсы. А на нерегулярных маршрутах можно будет платить картой.

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