В Мурманской области перепишут свыше 730 тысяч человек

События ковидных месяцев дали толчок в развитии - перепись станет более цифровой. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Осенью 2021 года состоится Всероссийская перепись населения. Ее хотели провести в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести.

Впрочем события ковидных месяцев дали толчок в развитии - перепись станет более цифровой. Конечно, переписчики продолжат ходить по домам и в труднодоступные места, но все-таки будут работать стационарные участки, в том числе на базе многофункциональный центров, еще заполнить документы на портале "Госуслуги".

- В Мурманской области предстоит переписать более 730 тысяч человек, в том числе в городе Мурманске – около 280 тысяч. Для этих целей в регионе планируется привлечь более полутора тысяч переписчиков и 225 контролеров полевого уровня. К настоящему периоду в банке данных переписного персонала Мурманской области числится более 1,4 тысячи человек (80% от потребности), - сообщили в "Мурманскстате".

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