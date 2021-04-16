Бывший начальник уголовного розыска Мурманской области попал под санкции США

Службу он начинал в Омске, а потом переехал в Мурманскую область. Фото: Пресс-служба МВД по РК

США ввели новые санкции в отношении российских компаний и физических лиц. Под них попали в том числе и те, кто как-либо связан с Крымом, в частности, глава республиканского МВД Павел Каранда.

Службу он начинал в Омске, а потом переехал в Мурманскую область. Работал начальником криминальной милиции Североморского ГОВД Мурманской области.

В 2002 году стал начальника ОВД Ленинского округа Мурманска, через возглавил Управление уголовного розыска УВД Мурманской области.

В 2009 году Павел Леонидович стал начальником УВД по городу Мурманску, через год - первым заместителем начальника УВД – начальника криминальной милиции УМВД по Мурманской области.

В 2011 году переехал в Вологодскюу область, в 2016 году - в Крым.

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