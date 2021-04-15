В Мурманской области ожидается потепление до +13

В Мурманской области воздух прогреется до +13. Фото: Иван Макеев

13 апреля жителей Мурманской области предупреждали о сильном снегопаде, 14 апреля - о сильном ветре. Но дальнейший прогноз выглядит приятнее.

- Смещающийся со Скандинавии антициклон принесет в город долгожданное потепление. Метеовесна, начавшаяся почти 4 недели назад, так и не перешагивала в сторону серьезных плюсов, ограничиваясь показателями на уровне +5. Но антициклон исправит эту проблему. Нам придется немного дождаться его теплой периферии, которая начнет оказывать на нас влияние в воскресенье. До этого в пятницу у нас будет циклон (сильный ветер в порывах 15-17 м/с, днем +6...+8, временами дождь), в субботу будет облачно и чуть прохладнее (+4...+6, ветер 13-15 м/с, к вечеру ослабеет, также не исключены осадки), - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

С воскресенья воздух начнет прогреваться до +13, при этом ветер в порывах будет достигать 15 м/с.

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