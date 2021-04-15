Из Мурманска в Абхазию можно будет доехать без пересадок

Стоимость билета в одну сторону - почти 16 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этим летом у жителей Мурманской области появится еще одна возможность доехать до места отдыха без пересадок. Как сообщили в Северо-Западном филиале АО «Федеральной пассажирской компании», прямой направление свяжет Мурманск и Абхазию.

- С 30 мая по 2 сентября будет курсирование вагонов беспересадочного сообщения по маршруту Мурманск – Сухум, а также Псков – Сухум и Великий Новгород – Сухум. Вагоны будут ходить через день, - сообщили в компании.

Купейный вагон Мурманск-Сухум начнет курсировать из Мурманска с 7 июня в 19:50 (прибытие в Сухум в 9:55). В обратном направлении - с 3 июня в 19:25 (прибытие в Мурманск в 11:30). Стоимость билета в одну сторону - почти 16 тысяч рублей.

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