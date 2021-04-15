Бюст Сталина в Мурманске могут поставить у кинотеатра "Мурманск" или в сквере городов-побратимов

В данный момент выбраны три возможные локации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске может появиться новый монумент. По инициативе местного отделения партии КПРФ создается бюст Сталина, скульптором выступил Александр Арсентьев.

Уже известно, как будет выглядеть монумент, но нет понимания, где он будет находиться. Место под него должна согласовать администрация Мурманска. В данный момент выбраны три возможные локации.

- Рассматриваются варианты размещения у кинотеатра "Мурманск", сквер городам-побратимам и на пересечении улиц Челюскинце и Карла Либкнехта, - сообщили в Мурманском региональном отделении КПРФ.

Напомним: деньги на бюст вождя собирали жители Мурманской области.

На минувших выходных неизвестные облили красной краской бюст Ленина у здания обкома.

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