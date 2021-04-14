В Мурманске пройдет акция против жестокого обращения с животными

Также на акции 17 апреля пройдет сбор корма и вещей для подопечных фонда. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

17 апреля с 14.00 до 15.30 в сквере на улице Ленинградская (у сцены недалеко от Художественного музея) состоится акция фонда помощи бездомным животным "Ищу Человека". На нее приглашают всех желающих.

- Акция проводится для профилактики жестокого обращения с бездомным и домашними животными, популяризации соблюдения законодательства содержания владельческих животных, - сообщили в "Ищу Человека".

Напомним: в последнее время участились случаи жесткого обращения с человеком. В Кировске на горнолыжном склоне убили собаку, жительница Абрам-Мыса нашла в подъезде дома убитую собаку, в Североморске неизвестный с живых собак снял шкуры. И это далеко не все случаи.

Также на акции 17 апреля пройдет сбор корма и вещей для подопечных фонда. Все пришедшие должны быть в масках.

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