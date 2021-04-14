В 2022 году в Мурманской области будут оценивать все земельные участки

Но до наступления 2022 года проводят предварительные работы - сбор фактической информации и ее обработку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

14 апреля состоялось совещание муниципалитетов в Мурманской области по вопросу проведения в 2022 году государственной кадастровой оценки земельных участков. В следующем году планируется провести оценку всех земельных участков.

Но до наступления 2022 года проводят предварительные работы - сбор фактической информации и ее обработку. В идеале, при проведении государственной кадастровой оценки должны были учтены фактические характеристики земельного участка, способные существенным образом повлиять на величину кадастровой стоимости.

0 Если имеет место несоответствие сведений, содержащихся в ЕГРН, фактическим данным, необходимо внести изменения, касающиеся характеристик земельного участка в ЕГРН, путем подачи декларации, - сообщили в Росреестре по Мурманской области.

Помимо этого проводится сбор и анализ информации о рынке недвижимости, обработка предварительного перечня объектов недвижности. В настоящее время обработана информация о более чем 50 000 объектах недвижимости, а в планах 86 105 объектов.

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