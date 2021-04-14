Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Что делать прибывшим из-за границы жителям Мурманской области

Как сообщил оперативный штаб при правительстве Мурманской области, после возвращения надо обязательно сдать тест, но не во всех случаях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Однако все-таки выезд за границу возможен, в том числе и на отдых. При этом жителям Мурманской области надо помнить, что пандемия коронавируса продолжается, поэтому некоторые правила, введенные еще в начале пандемии, продолжают действовать. Что делать жителям Мурманской области после отдыха за границей?

Как сообщил оперативный штаб при правительстве Мурманской области, после возвращения надо обязательно сдать тест, но не во всех случаях. Те, кто возвращается на самолете, должны сделать тест и быть на самоизоляции до получения результатов. Те, кто приезжает на поезде или машине, сдавать тест не должны.

- Водителям международных автобусов необходимо сообщить о возвращении в регион по телефонному номеру 122. Ограничений по прибытию на территорию Мурманской области граждан Российской Федерации и иностранных граждан, прибывающих в частном порядке, с территорий других субъектов РФ, не установлено, - сообщил оперштаб.

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