В Териберке начал оттаивать водопад

Знаменитый водопад в Териберке оттаял. Фото: Сергей Каверин

Ранняя весна не помеха ни солнцу, ни снегу, которого все еще много на побережье Северного Ледовитого океана. Наш земляк Сергей Каверин поделился с редакцией «КП»-Мурманск» фотографиями Териберки и ее окрестностей.

На одной, сделанной 9 апреля, народ мужественно преодолевает метель, пургу и снежные заносы по дороге на Териберку. На второй видно, что под прямыми солнечными лучами водопад на краю земли начал оттаивать. Лед с самого водопада уже сошел, и появились первые струи воды. В свете весеннего солнца виды очень красивые. Можно ли проехать в село и увидеть это своими глазами?

Еще недавно дорога на Териберку выглядела так. Фото: Сергей Каверин

- Дорога на Териберку в хорошем состоянии, - пояснили редакции «КП» в диспетчерской «Мурманскавтодор», - асфальт давно появился, сейчас мы сбрасываем валы и занимаемся гребенкой. Дорога закрываться уже не будет.

А мы напомним, что Териберка стала настолько популярным местом, что оттуда в качестве сувениров вывозят и продают огромные камни-окатыши, весом от центнера и выше, так называемые «яйца дракона».

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