Священника, убившего в Кировске собаку на глазах у детей, отстранили от службы

Для Фроси склон горы Кукисвумчорр был домом. Фото: vk.com/hibinskiybrodyaga

8 апреля на склоне горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр" в Кировске произошло ЧП: на глазах у маленьких горнолыжников убили собаку Фросю. Она была любимицей посетителей, которые отмечали ее добрый нрав.

Фрося погибла от пули из ружья, агонию видели и дошколята, и их родители.

Как стало известно "КП"-Мурманск", обвиняют в убийстве собаки священнослужителя из района Белореченский. Как сообщил наш источник, сейчас его на время отстранили от службы.

- Мы не можем совсем отстраниться от этой ситуации. Люди возмущены, для нас это тоже боль и скорбь. Умалчиванием проблема не решится, - отметил наш собеседник.

Напомним: хозяин Фроси написал заявление в полицию, проводится проверка.

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