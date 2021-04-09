ДТП в Мурманске: "УАЗ Патриот" врезался в снегоуборочный трактор

Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 9 апреля в Мурманске на Кольском проспекте произошло ДТП. "УАЗ Патриот" столкнулся со снегоуборочным трактором, вписавшись в него сзади.

- Мы стояли на светофоре в этот момент, видели аварию. Водитель отечественного авто ехал на стрелку, не убедился, что трактор поехал, и врезался в него, - рассказали очевидцы случившегося в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Как сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в аварии обошлось без пострадавших. Водители за оформлением ДТП не обращались, а разобрались сами на месте.

Напомним, в центре Мурманска столкнулись два автобуса с пассажирами. Также в областном центре сбили велосипедиста.

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