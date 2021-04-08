ДТП в центре Мурманска: столкнулись два автобуса с пассажирами

Есть ли пострадавшие в аварии - пока не известно. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

8 апреля в центре Мурманска на пересечении улиц Папанина с Карла Маркса столкнулись два автобуса с пассажирами. Как сообщили "КП" очевидцы случившегося ДТП, водитель общественного транспорта решил, что он успеет проскочить на повороте, однако, набрав скорость, врезался сзади в автобус, который двигался прямо.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, пожарные и машина скорой помощи. Подробности аварии уточняются.

Напомним: утром в Ленинском районе Мурманска собралась двухкилометровая пробка. Виной тому стали аварии на дорогах.

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