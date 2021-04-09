В Мурманске сбили велосипедиста

Велосипедиста сбили на улице Невского в Мурманске. Фото: vk.com/murmansk_dtp

8 апреля в 21.15 в Мурманске на улице Невского в районе дома 98 автомобиль Volkswagen сбил велосипедиста. Подробности сообщили

- Велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение Мурманска. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работали сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - сообщили редакции «КП» в УГИБДД по Мурманской области.

Очевидцы в группе "Мурманск ДТП ЧП" сообщают, что удар был очень сильным, и жизнь человека под вопросом.

В остальном все подписчики сошлись на мнении, что велосипедистам надо быть внимательней на дороге – надевать светоотражающие жилеты, устанавливать катафоты на велосипеды. В темное время суток, пока еще не наступил полярный день, о свой безопасности стоит позаботиться самим. В том числе и соблюдать правила дорожного движения, установленные для самих велосипедистов.

Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу. Фото: vk.com/murmansk_dtp

- Товарищи двухколесные, купите хотя бы котелок. Есть модели которые можно и летом и зимой использовать) и одевайте его постоянно. Удар виском или затылком об асфальт - и можно уже не встать. Да и капюшон надо снимать, - советует пользователь Publius Scipio.

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