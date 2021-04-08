В Мурманской области поймали браконьеров с камчатским крабом на 7 миллионов рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники погрануправления ФСБ России по западному арктическому району 4 апреля задержали группу браконьеров, которая занималась незаконной ловлей камчатского краба в Баренцевом море. Злоумышленников поймали на побережье Кольского залива, когда они возвращались с промысла на надувной лодке.

- У граждан России изъяли маломерное плавательное средство, подвесной лодочный двигатель, лодочный прицеп, 958 комплектов конечностей камчатского краба общим весом более 609 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам РФ, составил 6,8 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Сейчас ведомство проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Любителей морских деликатесов может ожидать до 5 лет лишения свободы либо крупный штраф.

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