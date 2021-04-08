Всего с марта 2020 года в Мурманской области заразился новой коронавирусной инфекцией 49 581 человек, 55 узнали о положительном результаты ПЦР-теста за последние сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 апреля 2021 года составило 1105 человек. По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от COVID-19 в Заполярье умерли еще 3 человека.

Всего с марта 2020 года в Мурманской области заразился новой коронавирусной инфекцией 49 581 человек, 55 узнали о положительном результаты ПЦР-теста за последние сутки. В последний раз похожий результат был 14 июня, после этого количество зараженных за 24 часа начало расти.

Напомним: Мурманская область оказалась в числе регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом. Наши показатели превышают среднероссийские.

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