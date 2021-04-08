Летом из Мурманска в Псков и Великие Луки будут ходить прямые вагоны

Билеты уже можно купить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Мурманска до Псковской области этим летом можно будет добраться без пересадок. С 28 мая по 15 сентября 2021 года по отдельным датам и дням недели будут курсировать прямые вагоны по маршрутам Мурманск – Великие Луки и Мурманск – Псков. Об этом сообщили в ОЖД.

- Плацкартный вагон в сообщении Псков – Мурманск начнет курсировать с 28 мая отправлением из Пскова в 19.30, прибытием в Мурманск - в 11.30. Отправление из Мурманска с 30 мая в 19.50, прибытие в Псков в 08.05. Время в пути займет 1 день и 12 часов, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Плацкарт "Мурманск – Великие Луки" будет доступен с 30 мая. Время отправления из областного центра - в 19.50, а прибытие на конечную станцию - в 07.32. Из Великих лук поезда начнут ходить с 1 июня. В пути нужно будет провести чуть меньше - 1 день и 11,8 часов.

Купить билеты уже можно на официальном сайте РЖД. или в железнодорожных кассах. Поездка в один конец стоит от 3,2 тысяч рублей.

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