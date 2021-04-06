Расписание поездов из Мурманска весной-летом 2021 года: в какие города будут ходить поезда

Из Мурманска будут ходить дополнительные поезда весной и летом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совсем скоро начнется долгожданный сезон отпусков. Заграничные путешествия все еще остаются под большим вопросом, поэтому отдых лучше планировать по России. Мы узнали, каким будет расписание движения поездов из Мурманска летом 2021 года.

Так, из Мурманска летом будут курсировать поезда, в том числе и дополнительные, которые довезут пассажиров до популярных российских курортов и в центральные регионы.

Расписание поездов весной-летом 2021 года:

Поезд Мурманск-Анапа (№ 293) начнет ходить с 28 мая. Отправление из Мурманска в 16.05 ежедневно. Путь займет 2 дня и 19 часов. Стоимость начинается от 6,5 тысяч рублей за место в плацкартном вагоне.

Поезд Мурманск-Симферополь (551А) будет курсировать также с 28 мая (дальше - каждые 9 дней). Отправление из Мурманска в 19.10. Время в пути - 3 дня и 20,5 часов. Цена билета - от 5,3 тысяч за плацкарт.

Поезд Мурманск-Белгород (015А) курсирует на постоянной основе, но не будет ходить с 13 по 17 июня. Отправление из Мурманска в 19.50. Время в пути - 2 дня и 1 час. Цена билета - от 4 тысяч рублей.

А вот поезд Мурманск-Адлер (225С) будет ходить только на майских праздниках. Единственный день, когда можно будет уехать туда из областного центра без пересадок - 7 мая. Отправление из Мурманска - в 14.20. Билет стоит от 6,8 тысяч рублей. Летних билетов в продаже пока нет.

Также с 29 апреля начнет ходить ежедневный поезд Мурманск-Москва (091А). Время отправления - в 21.08. Путь займет 1 день 14 часов. Стоимость билета начинается от 3 тысяч рублей. Стоит отметить, что поезд не будет курсировать с 13 по 26 мая, а также с 13 по 17 июня.

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