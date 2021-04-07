В Мурманске пассажиров возил маршрутчик с поддельными правами

Водителю теперь грозит лишение свободы до одного года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Инспекторы ДПС выявили в Мурманске водителя маршрутки, который ездил по поддельным правам. Сотрудники ГИБДД остановили 33-летнего мужчину на проспекте Героев-Североморцев, когда тот, будучи за рулем, нарушил правила дорожного движения.

- Он предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало сомнения в своей подлинности. Документ забрали и направили на исследование. Экспертиза подтвердила, что права не соответствуют технологии изготовления бланков данных видов и не изготовлены предприятием Госзнака, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчина признался стражам порядка, что купил фальшивое удостоверение несколько лет назад у случайного знакомого, заплатив 14 тысяч рублей. Позже по липовому документу он трудоустроился.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков». Мужчине теперь грозит лишение свободы до одного года. Непорядочного водителя отправили восвояси под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Также в отношении нарушителя составили пару протоколов об административных нарушениях по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ и по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ.

Кроме того, сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям руководства транспортного предприятия, которое допустило этого водителя к перевозке пассажиров.

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