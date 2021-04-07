55% жителей Мурманской области оценили свое здоровье как хорошее

Мурманскстат узнал, сколько процентов северян заботится о своем здоровье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. К этому событию Мурманскстат подготовил занимательные данные о том, как обстоят дела со здоровьем и спортом среди жителей нашего региона.

- В 2020 году проводилось выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Согласно его итогам, половина россиян в возрасте от 15 лет и старше оценили свое здоровье как «очень хорошее» и «хорошее», а в Мурманской области так ответили 55 процентов опрошенных, - сообщили в статистическом ведомстве.

Число россиян с высоким уровнем приверженности к здоровому образу жизни составило 5% среди мужчин и 8% процентов среди женщин, в Мурманской области – 6 и 13 процентов соответственно. Самые высокие показатели оказались в Республике Ингушетия – по 37%, а самые низкие - в Магаданской области. Там спорт ценят менее одного процента как среди мужчин, так и среди женщин.

Также в Мурманской области за последние годы прошли диспансеризацию 56% мужчин и 61% женщин, участвовавших в статистическом исследовании. Есть куда расти!

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